أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن استقبالها تبرعات المحسنين لمشروع «إفطار صائم» داخل الكويت وفي 25 دولة حول العالم، وأنها تستهدف توفير وجبات الإفطار والسلال الغذائية لمليون صائم.



وقال المدير العام بالإنابة في جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة، إن مشروع إفطار صائم من المشاريع الموسمية المهمة، حيث يسهم في سد حاجة الأسر المتعففة، ويساعدها على أداء فريضة الصيام.



وأوضح الوندة إلى أن قيمة إفطار الشخص الواحد داخل الكويت لمدة شهر كامل 30 دينارا، أما خارج الكويت فإنها تتراوح بين 15 و30 دينارا ويمكن التبرع للمشروع بدءا من دينار، مؤكدا أن الأولوية هذا العام للمنكوبين من الزلزال واللاجئين في المخيمات والدول الفقيرة، مشيرا إلى أن أهم الدول التي سينفذ فيها المشروع هي: سورية، وتركيا، واليمن، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والصومال، وموريتانيا، وتشاد، والنيجر، وبنغلاديش، وألبانيا، وكوسوفا وألبانيا.