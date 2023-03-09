قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة السادسة على التوالي في يوم المرأة العالمي بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك دعما لمبادئ تمكين المرأة واحتفاء بدورها البارز في تطوير أسواق المال وتنمية القطاع الخاص الكويتي، فقد انضمت موظفات الشركتين لتسليط الضوء على مبادئ التنوع والشمول المؤسسي والاحتفال بإنجازات المرأة في سوق المال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.



وتنظم هذه المبادرة، والمنعقدة سنويا في تاريخ 8 مارس، من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات. كما تؤكد هذه الفعالية التزام بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي خير دليل على جهودهم لخلق بيئة عمل شاملة. هذا، وتدرك كلتا الشركتين أهمية التنوع والشمولية ومساهمتهما في مستقبل أكثر استدامة للقطاع المالي في الكويت.



كما تحرص كلتا الشركتين على تعزيز مبادئ المساواة بين موظفيها ومنع التمييز، لاسيما في برامج التدريب والتطوير، وذلك لتوفير الفرص المتساوية للتأهيل الى المناصب القيادية، حيث يتم الاعتماد على مبدأ الكفاءة والقدرة على القيادة وصنع القرار. هذا، وقد تم ترسيخ تلك المبادئ ضمن استراتيجيات الشركتين، وكان لها دور فاعل في نجاحهما.



وتعليقا على هذا الحدث، قالت أنوار الشدوخي، رئيس إدارة المواهب في بورصة الكويت: «تلعب مثل هذه الفعاليات دورا أساسيا في تبني التنوع وتبادل الخبرات، إضافة إلى خلق مجتمع أكثر شمولية واستدامة. ذلك ويشجع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التطوير المستمر لكل الموظفين. كما تدعم الشركة تولي المناصب حسب الكفاءات، ودون أي نوع من التمييز».



هذا، وكان للكوادر النسائية في كلتا الشركتين مساهمات بارزة للقطاع المالي، حيث أسهمت خبراتهم ومهاراتهم في الابتكار والتطوير المستمر للسوق، وتقديم حلول ذات كفاءة لتلبية المتطلبات والمعايير العالمية التي تضعها مؤسسات تصنيف الأسواق العالمية، مما أدى الى ترقية سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ من قبل MSCI وFTSE Russel وS&P DJI.



من جهتها، قالت رشا السعيدان، رئيس أول للشؤون المالية ورئيس وحدة شؤون المستثمرين في الشركة الكويتية للمقاصة: «ساهمت الكوادر النسائية في الشركة الكويتية للمقاصة في المشاريع الخاصة بتطوير منظومة سوق المال، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وكان لهن دور مؤثر وفعال في التنمية الاقتصادية للدولة وتحولها الى مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط».