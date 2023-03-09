

بمناسبة شهر رمضان المبارك، تطلق «ديليفرو» رزنامة الخير للعائلات والأطفال، بالشراكة مع منصة «ذا فاميلي هاب»، وهي منصة تعليمية تدعم العائلات من خلال ورش العمل والفعاليات المجتمعية والمنتجات التعليمية الممتعة.



وتتضمن رزنامة الخير هذه 30 عملا خيريا، أي بمعدل عمل خيري واحد يوميا، لتذكير الجميع بضرورة الإحسان لعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم وزملائهم في المدرسة وأنفسهم.



وبهذه المناسبة، قالت سهام الحسيني، مدير عام شركة «ديليفرو الكويت»: «مع حلول شهر رمضان المبارك، نشعر بسعادة غامرة لإطلاق مثل هذه المبادرة المميزة التي تجمع كل أفراد الأسرة معا. ونود أن نشكر شركائنا في منصة ذا فاميلي هاب لمساعدتنا على تشجيع أفراد المجتمع على استغلال أيام رمضان بعمل الخير. رمضان شهر مليء بالدفء والكرم، ونأمل أن يستخدم الجميع رزنامة الخير الخاصة بهم ليتذكروا دائما ضرورة الإحسان لأنفسهم وللآخرين».



وتعليقا على هذا التعاون، قالت حنان عز الدين، مؤسسة «ذا فاميلي هاب»: «يسرنا إطلاق نتيجة الخير بالتعاون مع ديليفرو الإمارات. ويمثل شهر رمضان المبارك فرصة للشعور بسعادة العطاء، ما يتيح المجال لتعليم الأطفال مبادئ الامتنان والكرم».