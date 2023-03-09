أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية عن تنظيم رحلة لمنتسبيهــــــا وعائلاتهم الكريمة إلى محمية العبدلية يوم السبت 11 الجاري.



وقالت الرابطة ان الرحلة ستتضمن العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية والوطنية وسيتم توزيع جوائز على الفائزين بهذه المسابقات، كما سيكون هناك بوفيه غداء مفتوح.



ودعت الرابطة زملائها أعضاء هيئة التدريب إلى سرعة التسجيل للمشاركة في تلك الرحلة للترفيه عن أنفسهم وعن أطفالهم في أجواء عائلية متميزة والاستمتاع مع زملائهم أعضاء هيئة التدريب بهذه الأجواء الربيعية الرائعة، علما أن الأعداد محدودة وسوف تكون أولوية المشاركة لأسبقية التسجيل الذي سيكون يومي الأربعاء والخميس بمقر الرابطة في منطقة الشامية من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء.