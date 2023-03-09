أكد القنصل العام في هونغ كونغ ناصر الغانم ان الكويت وهونغ كونغ تتطلعان الى تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات عدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والسياحي.



وقال الغانم في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي إن اللقاء تركز على بحث سبل تنسيق تبادل الزيارات بين المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي.



وأوضح أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ أعرب عن تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والى حكومة الكويت، مؤكدا متانة العلاقات بين منطقة هونغ كونغ والكويت.



وأضاف ان الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ أعرب عن تقديره لمبادرات الكويت في الجانب الإنساني وبرامج الدعم التي تقدمها في مجال التنمية في العديد من دول العالم.



وأكد ان الكويت وهونغ تتطلعان إلى تعزيز التعاون وتنسيق العديد من الأنشطة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والعلمية والسياحية.



ولفت الغانم الى أوجه التطور وإنجاز المشاريع التنموية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، معتبرا أن إلغاء الإجراءات الصحية الاحترازية سيدعم عودة السياحة لاسيما مع فتح المعابر واستئناف وسائل النقل العمل بكامل طاقتها.