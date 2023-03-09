عاطف رمضان



أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل لجنة التخطيط بالوزارة.



ووفق القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإن اللجنة برئاسة الوزيرة وعضوية وكيل الوزارة (نائبا للرئيس) وعضوية 10 وكلاء مساعدين في الوزارة، كذلك مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وعضو مقرر اللجنة من الوزارة.



وتختص اللجنة باقتراح التخطيط والبرامج التنفيذية ومتابعتها وإبداء الرأي في مشروع الميزانية ودراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء، وإعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ومتابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين قطاعاتها وكل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه.



وتضع اللجنة نظاما لعملها على أن تكون اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة من رئيسها أو نائب الرئيس وتدون اجتماعاتها بمحاضر على أن يكون اعتمادها من قبل الوزيرة.