محمود عيسى



ذكرت شركة أويل آند غاز ان شركة «HOT» للهندسة الكويتية فازت بعقد عمليات في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، موضحة ان الشركة أبرمت العقد الجديد مع شركة العمليات المشتركة، وهي شركة نفط وغاز بارزة تعمل في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، وهي المنطقة المنتجة للنفط والواقعة على الحدود بين البلدين.



وستقوم الشركة وفقا للعقد بتزويد شركة العمليات المشتركة بمجموعة من المعدات الثقيلة لمدة 5 سنوات، وسيساعد أسطول المعدات الثقيلة التابع لشركة HOT بما في ذلك الرافعات والحفارات والجرافات واللوادر شركة العمليات المشتركة على تحسين عملياتها وتعزيز كفاءة أدائها.



وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال م.جمال الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة HOT: «نحن سعداء لمواصلة شراكتنا مع شركة العمليات المشتركة العاملة في المنطقة المحايدة ونتطلع إلى دعمها في مساعيها عبر حلول المعدات الثقيلة لدينا والتي نملك مجموعة واسعة منها بالإضافة لفريق من المحترفين ذوي الخبرة على أهبة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا».