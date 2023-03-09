محمود عيسى



ذكر موقع أرغوس ان الشركة الكويتية للعطريات تخطط لإغلاق وحدة العطريات في الشعيبة خلال الفترة بين 4 و11 الجاري.



وأضاف الموقع أن الوحدة كانت تعمل بمعدل إنتاج يتراوح بين 80 و85% من طاقتها الإنتاجية في الفترة من يناير إلى أوائل فبراير، لكنها عززت إنتاجها منذ ذلك الحين ليتراوح بين 93 و95% لتجنب انقطاع عمليات التسليم أثناء الإغلاق المزمع إجراؤه.



وقد تم إغلاق هذه الوحدة آخر مرة في سبتمبر 2021 بسبب تسرب الهيدروكربون في وحدة الباراكسيلين التابعة لها، وينتج مجمع العطريات 370 ألف طن سنويا من البنزين و830 ألف طن في السنة من البراكسيلين.



وختم الموقع بالقول ان الشركة الكويتية للعطريات هي مشروع مشترك بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.