

علي إبراهيم



قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لــشــؤون الاتــــصــالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض «إننا على وشك تشكيل اللجنة المركزية العليا للتحول الرقمي بمشاركة جميع الوزراء والجهات الحكومية ذات الصلة، لوضع خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي للدولة، وتوحيد كل المشاريع ذات الصلة تحت نظام رئيسي شامل».

وأضاف الناهض في كلمته خلال افتتاح ملتقى نشر تقرير «بيزنس يير» الكويت 2023 ومؤتمر «نحو اقتصاد رقمي» الذي نظمته The Business Year المتخصصة في الأخبار والبحوث الاقتصادية، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للحوسبة السحابية الآمنة والفاعلة لتمكين المؤسسات من استخدامها بشكل متكامل وتعظيم الاستفادة منها في توفير التكاليف، وقابلية التوسع والمرونة من خلال الحوكمة والإجراءات والسياسات المناسبة التي تخضع حاليا للمراجعة من جانب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وزاد: «نسعى الى إنشاء بيئات محفزة للابتكار عبر تعزيز البحث والتطوير وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة».



وأشار الناهض إلى أنه في ظل رؤية الكويت 2035، فإن الوزارة لا تألو أي جهد من شأنه تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنويع الاقتصادي، وخلق صناعات جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية، وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي من خلال منطلقات عدة، منها تمكين البنية التحتية، إذ تركز الوزارة على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الربط الرقمي في الدول.



وأضاف الناهض قائلا: «سنواصل مشاريع استكمال شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنمية القوى العاملة ورعاية الجيل القادم من القادة بتمكينهم بالمهارات الرقمية المناسبة من خلال مسارات تدريبية متخصصة».



وشدد على أن الحوسبة السحابية والأمن السيبراني أصبحت جوانب مهمة لسلامة التعاملات وسيادة الدولة، وفي هذا الصدد تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين الأفراد والمؤسسات عبر الحملات والبرامج التدريبية المختلفة، بالتعاون مع الشركات الرائدة في المجال.



وأكد الناهض أن المتابع للمشهد العالمي، وبالنظر للتقدم المتسارع للتحول الرقمي، سيدرك تماما أهمية التحول الرقمي وتأثيره المباشر على الاقتصاد وتطور الدولة، وفي الوزارة وبتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء سنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا لدفع التحول الرقمي عبر المؤسسات العامة في الكويت لتحقيق رؤية 2035 وتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.



ولفت الناهض إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتسهيل التعاون وتقوية العلاقات بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على تبني التقنيات الذكية الواعدة وشراكاتنا الاستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا، مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت وهواوي، لتسريع التحول الرقمي بشكل أكبر وتحسين جودة الخدمات لمواطنينا، والمقيمين، والشركات، وتشمل الأمثلة الناجحة التطبيقات الحكومية الموحدة (سهل) و(سهل للأعمال)، بالإضافة إلى «هويتي» ومنصة حجز المواعيد الحكومية المركزية (متى) وغيرها.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل بنشاط لجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية ومتاحة للجمهور من خلال التحول الرقمي، ويشمل ذلك تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية واستخدام التقنيات الرقمية لتبسيط العمليات الإدارية، إلى جانب عمل الوزارة على إشراك ودعم تنويع الاقتصاد الكويتي عبر تعزيز نمو الصناعات والتقنيات الجديدة، مثل البيانات الضخمة وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» من أولى المؤسسات التي تبنت التحول الرقمي في أعمالها وعملياتها.



وأضاف الرشود أنه في عام 2022 ارتفعت نسبة استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية التي نفذها العملاء عبر خدمة OnlineKFH وتطبيق الموبايل بنسبة 35%، في حين وصل إجمالي عدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي نفذها العملاء إلى أكثر من 210 ملايين عملية.



ويقدم تطبيق KFHOnline أكثر من 150 خدمة، في حين توفر أجهزة (XTM) وفروع KFHGo الذكية 50 خدمة مختلفة، مما يتيح للعميل فرصة الاختيار من بين 200 خدمة إلكترونية مقدمة من خلال التطبيق وغيرها من الوسائل المختلفة.



وقال الرشود إن هذه الإنجازات تؤكد التزام «بيتك» نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية الكويت وتعزيز التحول الرقمي محليا من خلال لعب دور أكبر في تعظيم دور التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي وتوسيع محفظة عملائه وحصته السوقية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات «بيتك» وسهولة الوصول إليها.



وأكد الرشود مواصلة جهود «بيتك» في تعزيز التعاون مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذين يقدمون حلولا وخبرات فريدة بهدف تطوير بيئة تقنية مبتكرة تعمل على تسريع وأتمتة العمليات المصرفية، كما يتمتع «بيتك» بميزة تنافسية قوية بفضل موظفيه المؤهلين وذوي الخبرة، باعتبارهم الجوهر الأساس للحفاظ على تقدم «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.



وأكد الرشود أن «بيتك» يمتلك نقاط قوة تميزه عن غيره من المؤسسات كونه أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.



وأوضح الرشود أنه تماشيا مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، تركز الدولة على تنويع اقتصادها من خلال تبني التحول الرقمي لابتكار خدماتها وتحسين جودة الحياة، مع زيادة الكفاءة التشغيلية وأداء القطاعات الرئيسية.



وفي سياق متصل، وخلال الجلسة النقاشية الأولى، اعتبر رئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج أن التحول الرقمي بات أمراً واقعاً لاسيما أن الجيل الجديد بات يستخدم التقنيات الحديثة في كل مجالات الحياة وأصبحت متلازمة أساسية في أسلوب حياته، الأمر الذي يعني أن الجيل الحديث تربى وتعلم على الرقمنة في ظل وجود تطبيقات وحياة رقمية كاملة.



وأضاف الدعيج أن القطاع المصرفي قام بخطوات كبيرة وتقدم هائل في مجال التحول الرقمي سواء من خلال التطبيقات الرقمية او شركات «فينتك» وكافة البنوك لاحظت هذا التحول من خلال أن احتياجات هذه البنوك من الموارد البشرية تنصب في معظمها على مهندسي التكنولوجيا، فالطلب الكبير على الخدمات التقنية بقدر الخدمات المصرفية.



من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان، إن الوحدة أطلقت استراتيجيتها الأولى للسنوات الأربع من 2023 حتى 2027 وتتضمن أحد محاورها الرئيسية الأربعة تعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة في القطاع.



واضاف السنان أن المنصات الإلكترونية تسهم في معرفة المتطلبات التشريعية لشركات التأمين والمتعاملين معهم، فضلا عن دقة البيانات وزيادة مستوى الثقة في قطاع التأمين بشكل عام، مؤكدا في الوقت ذاته استخدام البيانات والتحول الرقمي في تطوير التشريعات والاشراف وتطبيق القوانين.



بدوره، قال نائب رئيس إدارة العملاء في شركة رساميل للاستثمار علي الفليج إن تحديات التحول الرقمي في قطاع الاستثمار تتمثل في كيفية تسهيل العمليات والإجراءات، فضلا عن إتاحة المجال للعميل او المستثمر باتخاذ قراراته بصورة سريعة وتنفيذها مباشرة.





المرأة القيادية.. نهال المسلم



كرّمت مجموعة (The Business Year)، نائب المدير العام للمنتجات التمويلية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نهال المسلم كشخصية قيادية نسائية، وذكرت المجموعة في تكريمها أن المسلم أول امرأة تتولى منصب نائب المدير العام في تاريخ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «بيتك».

وبفضل خبرتها المالية والمصرفية، ساهمت المسلم في نجاح إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الأولى من نوعها، والتي أثرت بشكل إيجابي كبير على النتائج المالية لـ«بيتك»، وتتمتع كذلك برؤية مستقبلية قوية وتملك صفات قيادية ساعدتها على إدارة فرق عمل كبيرة بفاعلية ضمن «بيتك» البنك الإسلامي الرائد عالميا، حيث تحرص المسلم على تمكين الموظفين من تطوير الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين خدمة العملاء.