

بناء على الإقبال العالي سنويا على عرض «اشتر إطارين بيريللي واحصل على إطارين مجانا» من مركز بهبهاني للإطارات، وحرصا منا على تقديم الأفضل وكل ما هو مميز لعملائنا دائما، فقد عدنا لكم بأقوى العروض «اشتر اطارين بيريللي واحصل على إطارين مجانا» وهي تسري على مجموعة واسعة مختارة من الإطارات.

لا تدع الفرصة تفوتك، استغل العرض الآن قبل 18 مارس. تتم هذه العملية في مراكزنا المجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات على أيدي فريق عمل من الفنيين المختصين ذوي خبرة عالية خاضعين لدورات تدريبية تجريها مصانع بيريللي العالمية لضمان كفاءة وجودة الخدمة.

والفرصة متاحة لكل من يرغب في تجهيز سيارته لفصل الصيف، وهذا لقيادة آمنة على الطرق الوعرة وخلال الأجواء الحارة، علما أن الإطارات القديمة تصبح أكثر خطرا لأنها تتعرض أكثر للحرارة العالية على الطرق، ما يشكل خطرا على القيادة.

وتتوافر إطارات بيريللي الفاخرة بمواصفات وقياسات مختلفة تناسب جميع السيارات العائلية والرياضية والتي تتطلب مواصفات خاصة، بالإضافة إلى مجموعة من إطارات الدراجات النارية على مستوى الكويت. كما يوفر مركز بهبهاني للإطارات مركز تبديل متخصص لإطارات الشاحنات.

تتوافق إطارات بيريللي مع أجواء الخليج والكويت لأنها صنعت بدقة لأداء متفوق وثبات عالي على جميع الطرق، كما أنها قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة العالية والسرعات الكبيرة.