

القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وزير دفاع الولايات المتحدة الأميركية لويد أوستن والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة دانيال روبنشتاين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير الدفاع الأميركي أعرب عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.



وأضاف فهمي ان اللقاء شهد بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الرئيس السيسي في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مشددا على أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة، كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم.