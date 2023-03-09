

مفرح الشمري



«الحمدلله انا اليوم وايد زين والفضل الى رب العالمين ودكاترة مبارك»، هذا ما أكده المطرب القدير عباس البدري لـ«الأنباء» لدى زيارتها له في مستشفى مبارك الذي يرقد فيه منذ 12 يوما في الدور الاول، الجناح العاشر غرفة 12 وذلك بعد شعوره بآلام شديدة في صدره وتعب في الكلام والرجلين.



«بوسالم» عباس البدري استقبل «الأنباء» بابتسامة جميلة على الرغم من آلامه، وقال: «عمركم ما تقصرون معاي وهذا مو غريب عليكم، والحمدلله حالتي اليوم زينة واحسن من أول لأني وصلت للمستشفى وانا متعب جدا و«ريولي ماتشيلني»، بس الحين احسن بتحسن في حالتي بس اتعب من المشي يعني حتى «الحمام أروحله بصعوبة»، والحمدلله على كل حال، وللأمانة اطباء مستشفى مبارك ما قصروا معاي والله يجازيهم كل خير».



وعن موعد الخروج، ذكر المطرب القدير عباس البدري «للحين ما قرر الأطباء لأن هناك اشعة تخصصية سيجريها الاطباء هالأيام والله يكتب ما فيه الخير».



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام لمطربنا القدير عباس البدري، سائلة المولى عز وجل ان يبعد عنه كل مكروه.. وما تشوف شر يا بوسالم.