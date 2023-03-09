

يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي الكويت مع الأهلي البحريني في افتتاح مشواره ببطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس الـ39 لكرة اليد المقامة في البحرين والتي انطلقت مساء أمس على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد.



وقد استعد الأبيض للبطولة في معسكر خارجي في صربيا خاض خلاله عدة مباريات ودية قام فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي توباتي أوليفيرا بوضع النقاط على الحروف وعلاج مواطن الضعف.



وستكون مواجهة الأهلي البحريني من أصعب المواجهات على الأبيض خاصة ان المنافس صاحب الأرض والجمهور، وقد تعاقد مع مهدي القلاف صانع ألعاب القادسية والمنتخب الوطني سابقا والصليبخات حاليا على سبيل الاعارة والذي يملك من الخبرة الميدانية الشيء الكبير.



وعلى كتيبة العميد الاعتماد على اللعب على المضمون وعدم اضاعة الفرص أو التهاون في الشقين الدفاعي والهجومي، كما على الجهاز الفني الرمي بكل ثقله في مباراته الافتتاحية والتي ستعني له الكثير في حال تحقيق الفوز.