

سقط لاتسيو الايطالي على أرضه ضد ضيفه ألكمار الهولندي 2-1 ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» لكرة القدم.



وتقدم فريق العاصمة عبر الإسباني بيدرو (18)، لكن الضيوف ردوا عبر اليوناني فانجيليس بافليديز (45) والمجري ميلوش كيركيز (62).



وأقيمت المباراة الثلاثاء، علما أن اليوم التقليدي لهذه المسابقة هو الخميس، بسبب خوض روما، الفريق الآخر في العاصمة، بعد يومين مباراته على الملعب الأولمبي أيضا ضد ضيفه ريال سوسييداد الإسباني ضمن ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.



وتقام اليوم عدة لقاءات في ذهاب دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي، لعل أبرزها مواجهة آيك لارناكا اليوناني مع ضيفه وست هام يونايتد الانجليزي، وأندرلخت البلجيكي مع فياريال الإسباني، وفيورنتينا الايطالي مع سيفاس سبور التركي.