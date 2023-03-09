

أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا، أن ناديه لم «يشتر حكاما يوما» وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كاشفا عن تفكيره في تمديد عقد مدربه تشافي.



وأشارت تقارير الشهر الماضي الى أن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.



وقال برشلونة في البداية، إن نيغريرا كان يتقاضى أجرا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.



ويحقق مدعون عامون إسبان في المدفوعات، حيث قالت صحيفة «إل باييس» الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة «لاستمرار الفساد الرياضي».



وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة «دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى البرسا أبدا نية لشراء حكام على الإطلاق»، مضيفا: قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى، ولا شيء وليد الصدفة.



في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، إذ يتصدر الفريق حاليا ترتيب «الليغا» بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019، وينتهي عقد تشافي الحالي في يونيو 2024.



كما أبدى لابورتا رغبته في تجديد عقد القائد سيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي في يونيو 2023.