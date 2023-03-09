

اجتمع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الديبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية تريان لورينتيو خريستيا والوفد المرافق له وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الكويتية ـ الرومانية المقامة في الكويت.



وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها على كل الأصعدة والمجالات إضافة إلى التطرق لقضية المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود منذ شهر أغسطس 2015.



وعبر نائب الوزير عن تقدير الكويت لتعاون السلطات الرومانية بهذا الموضوع والتطلع إلى استمرار ومواصلة الجهود للكشف عن مصيره.