قال سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام ان مساهمة الكويت في تحديث مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود لمواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الفصام لـ (كونا) وتلفزيون الكويت عقب مراسم حفل خاص نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على شرف الدول التي قدمت مساعدات طوعية لاستكمال مشروع تحديث مختبرات سايبرسدورف الخاصة بالوكالة والمعروف باسم (مشروع رينيوال 2).



وأضاف ان «الكويت ساهمت بمبلغ 100 ألف دولار من رصيدها المتوافر في صندوق الاستخدامات السلمية للوكالة استكمالا لمساهماتها السابقة في التحديث منذ عام 2015».



وذكر ان هذه المساهمة تأتي انطلاقا من حرص الكويت على تعزيز الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات الحيوية، لاسيما مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة والغذاء والبيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي ومجال الأمن الغذائي.



وأوضح ان المرحلة الأخيرة من المشروع تشمل تحديث البيوت الدفيئة التابعة للمختبرات والتي تسهم بشكل مباشر في الأبحاث المتصلة بالأمن الغذائي والبيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي مما يدعم جهود الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد السفير الفصام استمرار الكويت دعمها للوكالة الدولية لما تقوم به ومديرها العام من دور مهم في هذا الجانب، معربا عن التقدير لمساهمات الدول المانحة الأخرى في هذا الشأن.