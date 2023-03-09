وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) وحكومة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في (قصر عرقة) بالرياض.



وأشارت الوكالة إلى ان المجلس وافق كذلك على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الجزائري.



وفي الشأن الداخلي، وافق المجلس على إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية) يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.