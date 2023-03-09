

بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د مها السجاري ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي نظمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بالتعاون مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية ندوة بعنوان «دور المرأة الكويتية في التنمية»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت فيها كل من د. ريم الفليج وأ. آمنة الغنيم ود.عنود الطريمان وأ.حوراء القلاف.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي «إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومنحها حقها في المساواة، فقد لعبت المرأة في الكويت دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية للبلاد، وشغلت مناصب وزارية في وزارات عديدة، مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الأشغال العامة وغيرها من الوزارات، كما تقلدت المرأة مناصب قيادية في مجال البحث العلمي».



وأضافت د.القاضي أنه في الوقت الحاضر بلغت نسبة النساء في مجلس إدارة البنك المركزي 50% والقطاع البنكي 26%، وفي مجلس الجامعة 22%، كما أن للمرأة الكويتية بصمات واضحة في مهن عديدة مثل القانون والطب والهندسة والتدريس وغيرها.



وأوضحت د.القاضي أن نسبة النساء الكويتيات من القوى العاملة الكويتية تشكل 59%، وبلغت نسبة النساء الحاصلات على شهادات جامعية ضعف نسبة الرجال، كما تضاعفت حصة المرأة في القطاع الخاص من 20% فقط في عام 2005 لتصل إلى 48.7% من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.



وأشارت د.لبنى القاضي إلى أنه على الرغم من تبوؤ المرأة الكويتية مناصب قيادية في قطاع النفط والقطاع المصرفي والشركات المتعددة الجنسيات فإن نسبة النساء في المناصب القيادية في الكويت تبلغ 19% فقط، معربة عن تطلعها إلى المزيد من التعيينات النسائية في أماكن صنع القرار لتحقيق هدف وتوجه الدولة حسب خطة ورؤية كويت جديدة وهو الوصول إلى نسبة 30% بحلول عام 2035.