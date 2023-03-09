

منصور السلطان



ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد السادس والثلاثين، عقدت لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد «حياتك أمانة» محاضرة توعوية مرورية في جامعة الكويت بحضور رئيس اللجنة العميد إبراهيم سعود الجلال ومدير الجامعة بالإنابة د فهد الدبيس وأمين عام الجامعة بالإنابة أ. د. فايز الظفيري.



وتحدث رئيس اللجنة الثقافية والمسابقات العقيد حقوقي محمد ضيدان العجمي عن قانون المرور واللوائح المنظمة له والسلوكيات المرورية الخاطئة، وخطورتها على مرتادي الطريق، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لمنتسبي الجامعة وترسخ المسؤولية الوطنية بين المؤسسة الأمنية والجامعة ورسائل أمنية للجميع تتطلب الالتزام بها.



وتحدث الرائد م.علي بو ربيع عن أنواع الكاميرات المرورية والخدمات تنفذها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أهمية وجود مراقبة أمنية من خلال كاميرات الجيل السادس، وحث على مشاركة أفراد المجتمع في توثيق المخالفة وإرسالها بالوتساب للجهة المختصة مع الاحتفاظ بسرية المصدر.



وتم عرض مقاطع فيديو من غرفة التحكم وكذلك نماذج لبلاغات المواطنين والمقيمين وكيفية التعامل معها بسرية تامة والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين.



وحث رئيس اللجنة العميد إبراهيم سعود الجلال في كلمته قائدي المركبات على ضرورة الانتباه أثناء القيادة وربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.



وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات المرورية من الطلبة والموظفين الحضور، حيث قام أعضاء لجنة أسبوع المرور الموحد بالرد على كافة الأسئلة، كما أقيمت مسابقة عن قواعد وقانون المرور بين الطلبة والموظفين وتوزيع الجوائز على المشاركين.