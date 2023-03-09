

قلب تشلسي الإنجليزي الطاولة على بوروسيا دورتموند وفاز على ضيفه الألماني 2-0 إيابا الثلاثاء، ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رفقة بنفيكا البرتغالي الذي جدد فوزه على كلوب بروج البلجيكي 5-1.



وعوض النادي اللندني خسارته 1-0 ذهابا، بفضل هدفي رحيم سترلينغ (43) والألماني كاي هافيرتز (54 من ركلة جزاء).



وحال هذا التأهل دون تسريع رحيل مدرب «البلوز» غراهام بوتر الراضخ تحت الضغوطات، بعد أن أنفق النادي 600 مليون دولار في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه ولم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 17 مباراة ضمن كافة المسابقات.



وأقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر في المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.



ووفقاً لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم العالمية، فإن رحيم سترلينج (44) سجل أكثر من أي لاعب إنجليزي آخر في دوري أبطال أوروبا منذ ظهوره الأول في المسابقة في سبتمبر 2014 (27 هدفا، 17 تمريرة).



من جانبه، قال غراهام بوتر بعد المباراة: «كان هناك شعور جيد في غرفة الملابس، والجميع سعداء، ونحن نستعد الآن لأسابيع قليلة جيدة»، مضيفا عليك أن تتعافى وتستعد ليوم السبت، وشكرا للاعبين الذين قدموا كل ما لديهم، خلال هاتين المباراتين، كنا نستحق اللعب.



وأشار بوتر إلى أن فريقه مر بوقت عصيب، مضيفا ان هذه البطولة قيمة للغاية بالنسبة لنا، أردنا التقدم والوصول إلى الدور ربع النهائي، وهو ما سيحضرنا للأسابيع القليلة المقبلة. من جهته، مني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصرا من جميع المباريات الـ 10 التي خاضها وبات متساويا مع بايرن في صدارة «الپوندسليغا».



إلى ذلك، واصل بنفيكا تحليقه هذا الموسم واكتسح كلوب بروج 5-1 إيابا بعد فوزه أيضا ذهابا 2-0، ليبلغ ربع النهائي للموسم الثاني تواليا.



وسجل رافا سيلفا (38)، غونسالو راموس (45+2 و57)، جواو ماريو (71 من ركلة جزاء) والبديل البرازيلي دافيد نيريش (77) أهداف أصحاب الأرض، فيما أحرز الهولندي بيورن ميير الهدف الوحيد لبروج (87).



ويقدم بنفيكا موسما مميزا بقيادة المدرب الألماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الأولى منذ 2019.



وكان بنفيكا تصدر مجموعته بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الإيطالي.



لاعبو دورتموند: «مهزلة».. والحكم يخشى الجماهير!



وصف الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، قرار الحكم بإعادة ركلة الجزاء التي أهدرها كاي هافيرتس لصالح تشلسي الانجليزي بالـ«مهزلة». وأثار قرار الحكم بإعادتها ردود فعل متباينة فيما انتقده لاعبو دورتموند بشدة.



وقال بيلينغهام بعد المباراة: «أعتقد أن الأمر كان مخيبا وفكرة أن المحاولة أعيدت هي مهزلة».



بدوره، انتقد إيمري دجان هذا القرار وقال بعد الخسارة: «الحكم، كان الحكم سيئا للغاية، منح ركلة جزاء ثانية بهذه الطريقة، كيف يحدث ذلك؟ أنا لا أفهم».



وتابع الحكم كان متعجرفا بالطريقة التي تحدث بها معنا، ربما هو خائف من الجماهير.