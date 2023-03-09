عبير الدعيج: بعثة التمريض للكويتيين معفاة من الشروط ومدفوعة التكاليف والرسوم الدراسية والرواتب والبدلات

وكيل "الديوان" عبير الدعيج: بعثة بكالوريوس التمريض للموظفين الكويتيين.. معفاة من الشروط ومدفوعة التكاليف بالكامل من رسوم تعليم الأبناء وتذاكر السفر والتأمين الصحي مع صرف الراتب وجميع البدلات



"التواصل الحكومي" يحدد تواريخ التحاق أول أمرأة كويتية بـ 9 وظائف رئيسية من دون تحديد أسمائهن





مريم بندق



قالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة تسير في مسارها الطبيعي، حيث يواصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المقابلات والمشاورات المعدة في هذا الشأن والتي بدأها فور تكليفه.



وردا على سؤال حول توقيت إعلانها، أجابت المصادر بأن توقيت إعلانها متوقف على استكمال أسماء الـ 15 وزيرا، ثم تؤدي الحكومة القسم أمام القيادة السياسية، بصرف النظر عن أحكام المحكمة الدستورية، سواء نصت على استمرار مجلس 2022 أو إبطاله، أو إبطال نتائج دائرة، أو خروج نائب ودخول آخر.



وكشفت المصادر عن استمرار نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي. وبذلك، فإنه حسب المعلومات المتوافرة حتى الآن هناك 6 وزراء تأكدت عودتهم.



ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» قد نشرت في 23 فبراير الماضي أن إعلان الحكومة منتصف مارس،



أو بحد أقصى سيتم إعلانها في شهر رمضان المبارك إلى جانب استمرار وزراء السيادة وهم وزيرا الداخلية والخارجية إضافة إلى الوزيرتين مي البغلي وأماني بوقماز، كما نشرت أيضا أن الحكومة المستقيلة لا تملك إصدار مرسوم بحل أي مجلس أمة، لأنه في حال تم إبطال مجلس 2022 سيعود مجلس 2020.



وعلى صعيد مختلف، أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج، أن بعثة بكالوريوس التمريض للموظفين الكويتيين معفاة من الشروط ومدفوعة التكاليف بالكامل من رسوم تعليم الأبناء وتذاكر السفر والتأمين الصحي مع صرف الراتب وجميع البدلات.

وكيل "الديوان" عبير الدعيج: بعثة بكالوريوس التمريض للموظفين الكويتيين.. معفاة من الشروط ومدفوعة التكاليف بالكامل من رسوم تعليم الأبناء وتذاكر السفر والتأمين الصحي مع صرف الراتب وجميع البدلات



أعلنت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج عن أن أي موظف يعمل في أي وزارة وليس شرطا وزارة الصحة ويرغب في الحصول على بكالوريوس تخصص التمريض يتقدم بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت الوكيل الدعيج أن الديوان يقدم بعثة دراسية مدفوعة الراتب والبدلات المالية بالكامل للموظف إلى جانب رسوم دراسة أبنائه إذا كانت الدراسة في الخارج مع التأمين الصحي وتذاكر السفر.

وردا على سؤال حول الشروط، أجابت: بعثة الحصول على بكالوريوس التمريض معفاة من الشروط مثل العمر وتقييم الكفاءة وسنوات الخبرة والمؤهل والتقدير.

"التواصل الحكومي" يحدد تواريخ التحاق أول أمرأة كويتية بـ 9 وظائف رئيسية من دون تحديد أسمائهن

بمناسبة يوم المرأة العالمي وتحت عنوان "من هنا بدأت المرأة الكويتية وبعطائكن يزدهر الوطن "، حدد مركز التواصل الحكومي 9 تواريخ لالتحاق أول امرأة كويتية في وظائف : معلمة ، مذيعة ، دكتورة ، محامية ، مهندسة ، سفيرة ، وزيرة ، وأول دفعة شرطة ، وأول أربعة أعضاء في مجلس الأمة .

واكتفى المركز بإرفاق صورة موضوعية ظهرت فيها وجوه 3 سيدات منهن د. معصومة المبارك بصفتها أول وزيرة ، و سيدتان أخريان مع خلفية معبرة عن أول دفعة شرطة و أول مهندسة، من دون تحديد أسماء بقية السيدات .

وفيما يلي بيان المركز :