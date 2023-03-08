اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي أمر مؤسف و يسيء للسفارة ولجميع العاملين في الوزارة



أسامة دياب



أكد مصدر في وزارة الخارجية أن مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرب سفير للبلاد لموظف دبلوماسي بالسفارة في لشبونه عارٍ عن الصحة وهذا ما أكده الدبلوماسي نفسه في مقطع الفيديو الذي قام بنشره حيث ذكر الموظف أن ما حدث بينهما هو عبارة عن مشادة كلامية وتافهه، اضطر على إثرها ولاسباب صحية نقله للمستشفى واجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال المصدر أن كلام عضو البعثة يعنى وبوضوح عدم تعرضه للضرب وهو ما تأكد لنا لاحقاً.

واوضح المصدر أن سوء الفهم والخلافات التي أحياناً تنشأ بين أعضاء السفارة هو أمر وارد حدوثه لذلك هناك آليات للتعامل معها ويتخذ فيها اجراءات بعد التحقق وفقاً للنظم واللوائح المعمول فيها بالوزارة. وهذا ما سيتم في القريب العاجل بالنسبة لهذه الواقعة.

وشدد المصدر أن مسألة اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي هو أمر مؤسف ومرفوض كما أنه يسيء للسفارة ولجميع العاملين في الوزارة وللكويت التي يمثلونها كدبلوماسيين في الخارج.