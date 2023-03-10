

أعربت وزارة الخارجية الأربعاء عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات.



وأكدت «الخارجية» في بيان لها رفض الكويت المطلق لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وشددت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة التحرك السريع والفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وردعها والعمل على توفير الحماية الكاملة له ولممتلكاته ودعم كل الجهود الدولية الهادفة للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.