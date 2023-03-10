

قامت لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 36 برئاسة العميد إبراهيم الجلال بزيارة إلى مقر (كونا)، وذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها اللجنة للوزارات والهيئات الحكومية.



وأشادت المدير العام لـ (كونا) د.فاطمة السالم خلال لقائها بالعميد الجلال وأعضاء اللجنة بالجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة من خلال الزيارات الميدانية وتوزيع البروشورات لتوعية الجميع بخطورة عدم الالتزام بقوانين المرور.



وأشارت د.السالم إلى أهمية رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مرتادي الطرق حفاظا على سلامتهم، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للجميع.



وأكدت حرص (كونا) على التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني للمساهمة بنشر التوعية المرورية للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية.



من جانبه، أكد العميد الجلال أهمية دور (كونا) في المساهمة بنشر التوعية المرورية للحفاظ على سلامة الجميع من حوادث الطرق، مشيرا إلى أن التوعية والتربية المرورية السليمة وسيلة مهمة لخفض الحوادث المرورية على الطرق والأضرار الناتجة عنها.



وأضاف الجلال ان التحلي بالأخلاق الحميدة في القيادة والالتزام بالسلوك السليم تجنب قائد المركبة التعرض للمخالفات التي شرعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرقات.



وحضر اللقاء نائب المدير العام لـ (كونا) لقطاع التحرير عصام الغانم ورئيس اللجنة الإعلامية بلجنة أسبوع المرور مدير إدارة التوعية المرورية العقيد نواف الحيان وعدد من أعضاء اللجنة الإعلامية لأسبوع المرور الخليجي.



وقام وفد اللجنة بجولة في الوكالة اطلع خلالها على سير العمل لدى إدارات قطاع التحرير وكيفية التعامل مع الأخبار المحلية والدولية.