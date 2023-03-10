منصور السلطان



قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، صباح امس، بزيارة إلى منفذ النويصيب الحدودي للاطلاع على أعمال التأهيل والتطوير التي ستجري في المنفذ ابتداء من شهر يوليو المقبل، وكان في استقباله عدد من القيادات الأمنية.



واستمع الخالد إلى شرح تفصيلي من الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة عن أعمال التطوير في المنفذ والتي شملت زيادة الطاقة التشغيلية وتطوير مسارات المركبات والأفراد والحركة التجارية ونقاط تخليص إجراءات الجمارك والسفر، وتركيب أجهزة أشعة لتفتيش السيارات والأنظمة الحديثة التي تساعد على التحكم في مسارات المركبات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية للمباني، وتوفير أماكن للمقاهي والمطاعم وعربات الأكل المتنقلة، مما يتيح فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة.



كما استمع إلى شرح من الإدارة العامة لنظم المعلومات عن الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سيتم العمل بها في المركز وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر والتدقيق على المركبات أمنيا في المنافذ البرية.