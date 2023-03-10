الشمري لـ «الأنباء»: 32 محضر ضبط وإثبات حالة حصيلة مخالفات الشهر الجاري



دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مفاجئة على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن رصد حالتي سرقة مياه وكهرباء تم على أثرها قطع التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين وتنفيذ محاضر ضبط.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجهات الحكومية المعنية قام بتنفيذ الحملة وقطع الخدمة عن العقارات التي تم رصد توصيل مباشر فيها للتيار والمياه بتمديدات مخالفة دون علم الوزارة.



وأكد الشمري أن الفريق سيستمر في عمله للقضاء على التعديات على الشبكة، وقد نجح في ذلك خلال الفترة الماضية وبشكل ملحوظ في تقليل الضغط على الشبكة وتحديدا داخل منطقة جليب الشيوخ التي تعاني من الكثير من المخالفات.



ولفت الشمري الى أن حملات الفريق تهدف إضافة الى إزالة التعديات ومنع المخالفات، الى تقليل الأعباء على الشبكة وخاصة مع اقتراب موسم الذروة.



وأوضح أن الوزارة ومن خلال الحملات المشتركة مع الجهات المختلفة تقوم بإزالة الكثير من التعديات، وخاصة في الأنشطة المخالفة، معلنا عن رصد اللجنة المشتركة لمواجهة ظاهرة العزاب الأسبوع الماضي منشأة في منطقة الفردوس تحولت الى مصنع لتصنيع المواد الغذائية قبل رمضان تخزن أطنانا من الطحين والخضراوات الفاسدة تمهيدا لصناعة المعجنات وبيعها في رمضان، حيث تم قطع التيار ومصادرة المواد تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



ولفت الشمري إلى أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر بلغت حتى الآن 32 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة بسبب تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف الأصعدة سواء المشتركة أو الخاصة بالفريق، منبها ملاك العقارات والمستثمرين الى ضرورة الانتباه لما يحصل في عقاراتهم والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع خدمتي الكهرباء والماء تجنبا للمساءلة القانونية.