قال وزير الصحة د.أحمد العوضي، إن الطاقات الوطنية من الأطباء هم الثروة الحقيقية للوطن التي لا غنى عنها لتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي، مؤكدا الحرص على دعمهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.



وأشار العوضي في تصريح لـ (كونا) بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، إلى أن العطاء اللا محدود والجهود المتميزة للكوادر الوطنية من الأطباء ساهمت بتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها بمختلف التخصصات.



وأوضح أن تنمية العنصر البشري وتوفير كل الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء من المرتكزات الرئيسية لخطة عمل الوزارة لتحقيق المزيد من التميز لاسيما في البحث العلمي بما يخدم مصلحة المرضى والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، والتي تعد أسمى قيم المهنة النبيلة.



ولفت إلى حرص الوزارة على وضع رؤية شمولية للتعامل مع بعض التحديات بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية من الأطباء، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق مع الطاقات الوطنية من الأطباء داخل وخارج البلاد بهذا الشأن.



وتقدم العوضي بالشكر إلى كل الأطباء سائلا العلي القدير الصحة والسلامة للجميع وللوطن العزيز المزيد من التقدم والازدهار تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.