تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة فهد العبدالجادر المعاملات التالية:



سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية.



الطلب المقدم من الأعضاء خالد المطيري، د. حسن كمال، م. اسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، وفهد العبدالجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.



الكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء فهد العبدالجادر، ناصر الكفيف، ناصر الجدعان، وعبدالله العنزي، بشأن حريق سوق المباركية.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية منطقة العديلية قطعة رقم 3 موقع مقترح رقم 3.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة اطفال بالقطعة رقم (2) في ضاحية عبدالله السالم الى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة.