

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أهمية الأنظمة الإلكترونية، مبينا أن تطوير النظام الإلكتروني دون وجود مهندسين يعملون على هذا النظام لا فائدة منه.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره لحفل التكريم للخريجين لدورة «تدريب مهندسي تراخيص البناء» التي نظمتها إدارة التطوير والتدريب بحضور مدير الإدارة فالح العتيبي قائلا: مهما عملنا على تطوير العمل عبر الأنظمة الإلكترونية لابد أن يكون هناك مهندسون يقومون بأعمال هذا البرنامج لجني ثمرات هذا التطوير. وأعلن عن إطلاق البلدية عقب عيد الفطر المقبل المرحلة الثانية من تطوير الأنظمة الإلكترونية، معربا عن سعادته بأن يرى الكوادر الوطنية حاليا هي من تقوم بجميع الأعمال والإجراءات الخاصة بمعاملات البلدية إلكترونيا ونحن فخورون بهذه الكوادر الكويتية.



وأضاف المنفوحي: نبارك لكم هذه الدورة لأنها مستحقة ومفيدة لاطلاعكم على آلية عمل هذا البرنامج وكيفية إصدار التراخيص إلكترونيا، ونأمل من القائمين على إدارة التطوير والتدريب تكثيف مثل هذه الدورات المفيدة لدعم الأنظمة الإلكترونية بالكوادر الوطنية من المهندسات والمهندسين للقيام بأعمال النظام الإلكتروني.



وأشار إلى أن البلدية مقبلة بإذن الله على أكثر من تطوير في الأنظمة الإلكترونية من خلال عدد من البرامج في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البلدية قادت الى تحسين بيئة الأعمال في الفترة الماضية وفق تقرير البنك الدولي ورفعت تصنيف الكويت إثر وجود هذه الأنظمة الإلكترونية التي أنتم اليوم بصدد استخدامها وإعطائنا ملاحظاتكم عليها وآلية تطويرها.



من جانبه، أشاد مدير إدارة التطوير والتدريب فالح العتيبي بالبرنامج التدريبي، لافتا إلى أنه يدعم النظام الإلكتروني لتراخيص البناء للمهندسين الكويتيين لتطوير المعاملات الإلكترونية وسرعة إنجاز رخص البناء تسهيلا على المواطنين من قبل البلدية.



وأضاف العتيبي أن الإدارة ستنظم العديد من الدورات التي تخدم تطوير الأنظمة الإلكترونية متزامنا مع مراحل خطة التطوير التي وضعتها البلدية للأنظمة الإلكترونية في المرحلة المقبلة.