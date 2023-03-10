بتوجيهات من نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.سعود الدبوس، قام فريق طوارئ حولي بجولات تفقدية على منطقتي السالمية وحولي للتأكد من التزام المحلات بضوابط وشروط البلدية. وفي هذا الصدد، صرح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجولة أسفرت عن غلق 3 محلات قامت باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص بمنطقة السالمية وتحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بقوانين ولوائح البلدية بمنطقتي السالمية وحولي. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.