أسامة دياب



اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الكويتية - القيرغيزية المشتـــركة للتعـــــــاون الاقتصادي والفني والتي عقدت بالكويت خلال الفترة من 6 إلى 8 الجاري.



وناقشت اللجنة المشتركة العديد من المشاريع والتي بلغ عددها 13 وثيقة، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال صناعة المنتجات والأغذية الحلال والتعاون السياحي والإعلامي وفي المجال الزراعي والحيواني.



يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على استكمال المناقشات والمباحثات فيما يتعلق بالتحديات القادمة والعمل على تذليلها، ووضع خطة عمل جادة ترتقي لطموحات كلا البلدين الصديقين.



وترأس الجانب القيرغيزي وزير المالية ألماز باكيتايف، فیما ترأس الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات المتخصصة في كلا البلدين.



وقد صرح الوزير ألماز باكيتايف بأن الكويت حاليا واحدة من الشركاء الاقتصاديين الواعدين للجمهورية القيرغيزية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه خلال العام الماضي لوحظ اتجاه إيجابي لنمو التجارة الثنائية بين الجمهورية القيرغيزية والكويت.



وقد بلغ حجم التبادل التجاري للجمهورية القيرغيزية مع الكويت في عام 2021، نحو 642 ألف دولار أميركي، وهو ما يزيد 1.5 مرة أكثر على عام 2020 في حجم الصادرات. وفي عام 2022، بلغ حجم التجارة (الصادرات) 3.37 ملايين دولار أميركي، أي بزيادة 8.4 مرات عن الفترة نفسها من عام 2021.



وتم خلال الاجتماع التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القيرغيزية - الكويتية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والذي ضم جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2023-2025.