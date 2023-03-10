75 % نسبة الخريجات الإناث في كليات الطب والهندسة بينما بلغت نسبتهن في الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة 100%



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي أن المرأة الكويتية شريك متكافئ في دفع عجله التنمية الشاملة المستدامة محققة التغيير الفعلي نحو التقدم والابتكار التكنولوجي.



وقالت البغلي في كلمتها امام الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ان «اعمال هذه الدورة تأتي في لحظة مهمة من الزمن اذ لم يبق امامنا الا سبع سنوات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».



واضافت ان «الهدف الخامس من تلك الأهداف معني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».



وشددت على ضرورة العمل وتضافر الجهود على جميع الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية من اجل ضمان الحفاظ على تلك المكاسب الخاصة بالمرأة وتعزيزها.



وأكدت ان الكويت تلتزم بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية الى القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.



وبينت البغلي ان الكويت تنطلق من اسس دستورية في مسألة عدم التمييز بين المرأة والرجل وتلتزم بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنضمة لها عام 1994 الى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية الى دعم المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها.



ولفتت الى ان مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام لاسيما منذ عام 2005 عندما نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب.



وذكرت البغلي ان السنوات الماضية شهدت قفزات في نسبة القيادات من النساء في الكويت اذ بلغت 21% فيما تشكل نسبة المرأة الكويتية 59% من القوى العاملة في البلاد وهي نسبة اعلى من المعدل العالمي البالغ 39%



وأكدت ان للمرأة الكويتية بصمات واضحة في القطاعين الحكومي والخاص وتعد عنصرا مهما في التنمية وعلى وجه الخصوص في المساعي نحو تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).



وتطرقت البغلي الى موضوع هذه الدورة والذي يحمل عنوان (الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات) مؤكدة حرص دولة الكويت على دعم النساء في هذا المجال.



واوضحت في هذا الصدد ان نسبة الخريجات الاناث في الكليات العلمية بلغت 75% وذلك في الطب والهندسة بينما بلغت نسبتهن في كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة 100%



تضافر الجهود لتصحيح الصورة الخاطئة عن المرأة في الإسلام



نيويورك ـ كونا: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي أهمية تضافر الجهود خاصة من الدول الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل تصحيح الصورة الخاطئة التي يروجها البعض عن المرأة في الإسلام عبر ممارساتهم غير المستقيمة.



جاء ذلك خلال مداخلة الوزيرة البغلي أمام مؤتمر «المرأة في الإسلام» المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.



ودعت الوزيرة البغلي إلى العمل سياسيا وإعلاميا على دحض تلك الأفكار المنحرفة والاعتقادات المغلوطة وتبيان وتوضيح مكانة المرأة الحقيقية والرفيعة التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف وصونه لحقوقها في الحياة والعيش الكريم والتعليم والكرامة والإنسانية.