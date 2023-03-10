دارين العلي



أكدت رئيس اتحاد الجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد أن المرأة تتعرض دائما، وفي أي من المجالات، للمحاسبة والمتابعة أكثر من الرجل في أي منصب أو مجال تشغله.



وقالت في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي نظمه الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن النساء يجتهدن أضعافا مضاعفة عن الرجال لإثبات أحقيتهن لما يمتلكن سواء من وظائف أو مناصب أو أي كان، وهذا يعتبر ظلما كبيرا لهن، إذ إنه عندما تعطى المرأة فرصة في أي مجال تتم متابعتها ومحاسبتها أكثر من الرجال في حال قصرت أو أخطأت.



وأوضحت أن الهدف من عمل اتحاد الجمعيات النسائية هو دعم المرأة في مختلف المجالات والتقليل من الضغوط عليها وما تعانيه في مجال عملها وتمكينها كونها عضوا فاعلا في المجتمع.



وحول تجربة المرأة السياسية وفي القضاء في الكويت تعتبر جديدة ولا يمكن تقييمها في هذا الوقت، فالحكم على أدائها سيكون غير منصف حاليا، بل تحتاج الى وقت لتثبت قدراتها وجدارتها بهذه المناصب، مضيفة أن انتزاع المرأة لهذه الحقوق، وهذه الفرصة التي منحت لها في هذا المجالات أمر جيد، على أمل أن تكتسب الخبرات والمعارف للأجيال المقبلة.



وكانت قد أكدت في كلمة لها أن المطالبة بحقوق المرأة لا يتعلق بمنحها امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، لافتة الى أن الاتحاد يسعى الى تعزيز الوعي حول النهوض بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها.



من جانبها، أعربت الممثلة المقيمة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هيديكو هيدزيالك عن تفاؤلها بأن الكويت وشعبها ومجتمعاتها ستحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى انه لا يمكننا تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا أهملت أي دولة أهمية الاستفادة من 50% من السكان.



وقالت إنه تم إحراز تقدم، لكن التمييز ضد المرأة في القوانين يؤثر على العديد من البلدان، ولا يزال لدى أكثر من 100 دولة قوانين تمنع النساء من العمل في وظائف محددة، وهذا يعني أن 7.2 مليارات امرأة لا تتمتع بنفس فرص العمل التي يتمتع بها الرجل.



ولفتت الى أن فجوة الأجور بين الجنسين تقدر بـ 23%، ما يعني أن المرأة تكسب 77% من رواتب الرجل وفي القيادة 5% فقط من الرؤساء التنفيذيين هم من النساء.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبدالقادر إنه على الرغم من كل الإنجازات التي شهدتها مسيرة المرأة لا تزال الإحصاءات والبيانات تحدث بأن النساء هن الأكثر عرضة للعنف والتمييز واللامساواة وأنهن الأوفر حظا من الفقر والأمية والأقل نصيبا من التنمية والمشاركة في الحياة العامة والأكثر تأثرا بالحروب والنزاعات المسلحة.



العريمان رائدة فضاء كويتية حققت نجاحاً يفوق الرجال



شاركت رائدة الفضاء الكويتية والشريك المؤسس في أول شركة في مجال البحث والاستكشاف في الفضاء بالكويت لمى العريمان في الاحتفال، متحدثة عن مشوارها كامرأة في مجال الفضاء، لافتة الى أن العنصرية كانت أبرز التحديات والمعوقات التي واجهتها بسبب هيمنة الرجال على مجالات العمل المختلفة، فضلا عن العنصرية ضد شخصها باعتبارها امرأة عربية محجبة. ولفتت الى أنها تغلبت على ذلك بالتركيز على عملها لتحقيق أهداف واضحة وإثبات جدارتها فيما تطرحه وتقدمه من محتوى غير موجود لديهم، ونجحت في كسب احترام الرجال الذين تنمروا عليها في بداية عملها، وكانوا هم أنفسهم من منحها جائزة «قادة الفضاء الصاعدون» التي حصلت عليها من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.



ولفتت العريمان إلى أن الإحصائيات العالمية لمجالات العمل في الفضاء تشير الى تدني مشاركة المرأة فيه، حيث تبلغ النساء العاملات فيه 20% فقط، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي يعملن رائدات فضاء 11% وهي نسب متدنية جدا، ما يؤكد صعوبة العمل في مجال الفضاء.