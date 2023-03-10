أكدت نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب بلسم الكندري ان المرأة الكويتية شريك في تطور ونمو الدولة في جميع عمليات التنمية والتعمير والتعليم. وقالت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان المرأة ترأست أهم صرح تعليمي في الكويت وهو جامعة الكويت، كما ناضلت للحصول على حقوقها السياسية التي أقرت بجلسة تاريخية في عام 2005 كأول أمرأة في دول المنطقة تحصل على حقها السياسي بالترشح والتصويت في البرلمان. كما أن المرأة الكويتية هي الوحيدة بالمنطقة العربية التي وصلت الى البرلمان كنائب للأمة عبر انتخابات مباشرة من المرشحين كتفا بكتف مع الرجل دون اللجوء الى الكوتا الانتخابية مثل بقية الدول العربية.



وأضافت الكندري ان الكويت تسخر كل الإمكانيات حتى يظهر جيل واع مثقف متعلم، وتقدم الدولة ممثلة بوزاراتها كل أنواع الدعم لتطوير قدرات الانسان بكل جوانبها، وتقدم البعثات الدراسية، وتدعم الأبحاث العلمية وتطوير القدرات والامكانيات لخلق جيل يستطيع ان ينهض بمستقبل بلده ومجتمعه. وقالت ان القيادة السياسية تؤمن بدور ومكانة الشباب في النهوض بالبلاد واستمرار المسيرة المشرفة للكويت عبر كل الأصعدة.



وحول مساوئ استخدام التكنولوجيا والتنمر والاعتداء اللفظي في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الكندري ان آخر الإحصائيات من قبل الأمم المتحدة اشارت الى ان 85% من النساء تعرضن الى العنف الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتاج الى وقفة ثقافية وتعليمية لتطوير هذا السلوك وجعله مشاركا فعالا، كما بدأت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تكافح هذه الظاهرة الحديثة.