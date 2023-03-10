اكدت الكويت اهمية مواصلة التعاون والحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران لحل القضايا العالقة في البرنامج النووي الايراني واحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام خلال مناقشة بند التحقق والرصد في ايران خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا.



وأكد السفير الفصام على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



وقال ان الكويت تتابع التطورات المتعلقة بالملف النووي الايراني وتأمل ان تتمكن الاطراف المنخرطة في المفاوضات من التوافق لإعادة احياء خطة العمل الشاملة المشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن 2231.



وأعرب الفصام عن القلق ازاء ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة بشأن عدم قدرة الوكالة على الاضطلاع بانشطة الرصد والتحقق المتصلة بالبرنامج النووي الايراني.



واشار الى انه حتى في حال تم استئناف انشطة الرصد والتحقق فإن الوكالة ستعمل على تحديد خط الأساس الذي تستند اليه هذه الانشطة والذي يستغرق وقتا طويلا وسينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين.