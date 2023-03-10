حققت المطاعم التي تديرها مجموعة الشايع في الكويت، نجاحا كبيرا ضمن مشاركتها في المسابقة السنوية الرائدة لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية «هوريكا»، من خلال فوزها بـ 26 جائزة عن فئات مختلفة مثل المطبخ الكويتي وتحدي البيتزا، بالإضافة إلى 5 جوائز عن فئة النظافة.



واستعرضت المجموعة المكونة من 80 طاهيا مشاركا في هوريكا مواهبهم المميزة وخبراتهم في المسابقة التي استمرت 3 أيام، حيث نجحوا بكسب قلوب الزبائن والحكام في المسابقة. وفاز طهاتنا المشاركون من آشاز وذي تشيزكيك فاكتوري وبي. إف. تشانغز وعمتي نورة وبيتزا اكسبرس ودين & ديلوكا وفريق تطوير معايير الجودة، بـ 3 جوائز ذهبية و8 جوائز فضية، و15 جائزة برونزية.



وفي هذا السياق، قال فرانك بورديني، مدير قسم معايير الأغذية وضمان الجودة في مجموعة الشايع: «توفر الفعاليات والمسابقات المماثلة فرصة فريدة لطهاتنا للقاء طهاة آخرين، والاطلاع على كل جديد في عالم الطهي. كما أنها تشكل الفرصة المثالية لهم لإظهار مهاراتهم واستكشاف طرق وتقنيات مبتكرة لإعداد أطباق عالمية حازت جوائز عالمية».



كجزء من فعاليات النسخة الخامسة من المعرض هذا العام، تحدث فرانك بورديني، خلال الندوة التي نظمتها هوريكا، وشارك الحضور رؤى قيمة حول تطبيق توجهات الطهي العالمية في السوق الكويتي المحلي. كما تطرق إلى مواضيع مختلفة مثل النظام الغذائي المستدام والصديق للبيئة، الأغذية الصحية والوظيفية والتوجهات القادمة في عالم الطهي مثل التأثير الآسيوي في المطبخ.



شارك في النسخة الخامسة من المعرض هذا العام متسابقون من الكويت ودول أخرى، وتنافسوا ضمن 87 فئة تم التحكيم فيها من قبل خبراء ورؤساء اتحادات الطهاة من عدد من الدول الأوروبية والعربية والآسيوية.