تحت رعاية وحضور المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم شهدت أرض المعارض الدولية بمشرف انطلاق معرض الغذاء والأواني الرمضاني الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي وتستمر أنشطته حتى 22 الجاري في صالتي (5 و6) بمشرف بمشاركة حشد من 140 جهة عارضة تمثل كبرى الشركات الخارجية والمحلية متخصصة بقطاع مواد الغذاء. وقالت الدهيم في بيان صحافي أمس الخميس ان (الغذاء والأواني) يعد من أهم المعارض للتجهيزات الرمضانية في الكويت بمشاركة معظم الشركات الكبرى من داخل الكويت ومن خارجها يقدم من خلاله منتجات شاملة من الأطعمة المختلفة من اللحوم والأسماك والدواجن والتمور والألبان ومشتقاتها ومستلزمات صناعتها إضافة مستلزمات السفرة والمطبخ من الأواني المنزلية. وأكدت أهمية الملتقى الذي يجمع عدة شركات تحت سقف واحد يجمع المنتجات المتنوعة لتلبية وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين تتوافر فيها عروض شركات ومصانع منتجات الأغذية مما يفسح المجال ويشعل روح التنافس بين الشركات في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائهم من رواد هذا المعرض. وأفادت بأن مسؤولي شركة معرض الكويت الدولي يسعون دائما بتقديم معارض عالية الجودة وتزويد العارضين بمنصة فعالة بمعايير عالية لتمكين الشركات المشاركة في المعارض من الوصول إلى غايتهم وتحقيق أهدافهم مع تلبية الاحتياجات الرئيسية للجماهير. وتبدأ مواعيد زيارة المعرض طوال أيام الأسبوع على فترتين تبدأ الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا في حين تبدأ الفترة الثانية من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء، أما يوم الجمعة فتبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء في قاعتي رقمي (5 و6).