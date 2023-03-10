زار وفد من مجموعة المرأة الدولية الدورة 11 من معرض «هوريكا الكويت 2023» المتخصص في قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات، والذي يقام في معرض الكويت الدولي بمشاركة نحو 100 شركة، وهي أكبر مشاركة في الكويت منذ تأسيس المعرض، حيث يجمع أفضل الأسماء في مجال الضيافة والخدمات الغذائية بأكثر المنتجات ابتكارا وتضمن المعرض مسابقة باريستا لأول مرة.



وكان في استقبال الوفد، المديرة العامة لمجموعة ليدرز ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض نبيلة العنجري والمدير التنفيذي للمعرض محمد ناجيا والعضو المنتدب لشركة خدمات الضيافة جمانة دموس سلامة.