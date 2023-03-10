وجه النائب حمد العبيد 4 أسئلة إلى كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن سبب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، ووزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن لقاح كورونا، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن الموسوعة الفقهية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في شأن تعيين الكويتيين في شركة التموين الكويتية.



وجاء سؤاله إلى وزير المالية كما يلي:



في شأن صرف مكافأة نهاية خدمة المتقاعدين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين لما قبل عام 2015؟



2 - كم عدد المتقاعدين الذين لم تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - ما الآلية المتبعة لصرف المكافأة للمتقاعدين لعام 2015 وما قبله؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



في شأن لقاح كورونا والدراسات والبحوث التي أجريت عليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة بعد عمليات التطعيم؟ وهل رصدت الآثار الجانبية للقاح؟



2 - ما صحة ما ورد في مؤتمرات طبية عدة أن اللقاح يسبب أضرارا كثيرة على جسم الإنسان كالجلطات والفشل الكلوي؟



3 - كم عدد الحالات التي دخلت المستشفى من الشباب تعاني من الجلطات بسبب اللقاح؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يلي:



تعد «الموسوعة الفقهية» إحدى مفاخر الكويت العلمية، وأحد أهم منجزاتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وقد استمر العمل فيها لسنوات، وبذل خلالها فريق كبير من أخلص الباحثين والعلماء جهودا رائعة، حتى خرجت إلى النور في أبهى حلة، وباتت مرجعا أساسيا ولا غنى عنه للباحثين وطلاب العلم في هذا المجال، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد اعتراها ما يعتري كل عمل بشري من بعض النقص وسجلت بعض الملاحظات من داخل الكويت وخارجها التي استوجبت التصويب والتصحيح في طبعات لاحقة من الموسوعة.



وقد نمى إلى علمي أن مدير إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية وجه في 2022/1/4 كتابا إلى الوكيل المساعد لشؤون الإفتاء والبحوث الشرعية رقم (2022/4) بشأن «أوجه الصرف المالي لدعم الأمانة العامة للأوقاف لطباعة الموسوعة»، أشار فيه إلى إخطار الأمانة العامة للأوقاف بتأجيل طباعة الموسوعة إلى نهاية السنة المالية (2022/2021)، وذلك لكون الإدارة آنذاك على وشك الانتهاء من دراسة الملاحظات العلمية ضمن مشروعها لمراجعة الموسوعة، الأمر الذي يتطلب ـ بحسب ما أورده المدير المذكور ـ «عدم إعادة طبعها على الشكل الحالي طمعا في الاقتصار على طباعتها في ثوبها الجديد بعد الانتهاء من المراجعة العلمية وتجهيزها للطباعة والإخراج».



وأشار المدير المذكور في الكتاب نفسه إلى «تشكيل لجنة مختصة تقوم باستكمال هذه الأعمال العلمية المتبقية ومباشرة أعمالها في الإشراف الكامل على خطوات التجهيز الطباعي للموسوعة، موضحا أن «الإدارة عمدت إلى تسريع هذه العملية بالشروع في التعاقد مع مجموعة من المختصين الشرعيين من خارج الإدارة الذين يجمعون بين التخصص الشرعي ومهارة الإدخال الالكتروني» وفقا للممارسة رقم (30) لسنة 2022. وطلب المدير المذكور في نهاية كتابه المشار إليه أن «يبقى الدعم المالي في حساب الوزارة إلى نهاية عام 2022».



وفي 2022/10/11 وجه المدير المذكور الكتاب رقم (135) لسنة 2022 إلى الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية يجدد فيه طلب إبقاء الدعم المالي في حساب الوزارة إلى نهاية 2022 لكون تنفيذ أعمال التصحيحات العلمية على الموسوعة إلكترونيا ومقابلتها مع النسخة الورقية عمل كبير يستغرق وقتا طويلا. وأكد المدير في الكتاب نفسه أن الإدارة بصدد رفع مذكرة ووثائق ممارسة طباعة الموسوعة إلى الإدارة المالية للقيام بإجراءات طرح الممارسة.



لكن المدير عاد في 2022/12/4 ووجه كتابا إلى مدير الشؤون المالية يحيطه فيه علما بأن «النسخ الكاملة للموسوعة الفقهية قد نفدت من مخازن الوزارة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة تقريبا»، وأنه خاطب الإدارات المختصة في الوزارة لإعادة طباعة 3000 نسخة من الموسوعة (بكامل المواصفات الحالية من دون أي تبديل أو تغيير في الشكل أو المضمون) إلا أنها لم توافق على الطلب.



واستنادا إلى موافقة الأمانة العامة للأوقاف على دعم مشروع طباعة الموسوعة بمبلغ أربعمائة ألف دينار ـ يخصص منها 100 ألف دينار لصالح طباعة الموسوعة بطريقة برايل للمكفوفين ـ طلب المدير المذكور اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية إعادة طباعة الموسوعة وفق المواصفات على أن تصرف تكلفة الطباعة من الدعم المقدم من الأمانة العامة للأوقاف.



وبالنظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من هدر للمال العام ومخالفة قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتخبط في القرارات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل شكلت أي لجنة للتحقيق في الواقعة المشار إليها مع مدير إدارة البحوث المذكور داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالنتائج التي توصلتم إليها وصورة ضوئية من قرار تشكيلها، وأسماء أعضائها، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تشكل لجنة أو يفتح أي تحقيق؟



2 - هل طبعت أي نسخ حديثة من الموسوعة من دون مراعاة للملاحظات التي أثيرت سابقا أو إدخال التصويبات التي رأتها اللجنة المشكلة بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد النسخ المطبوعة؟ وكم بلغت تكلفة الطباعة؟ ومن المسؤول الذي أصدر قرار الطبع متجاهلا الملاحظات؟ وما مصير تلك النسخ؟



3 - صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة مراجعة الموسوعة، وتفاصيل الممارسة رقم (30) لسنة 2022 للتعاقد الباحثين الشرعيين من خارج الإدارة.



(4) ينطوي سلوك مدير إدارة البحوث والموسوعات على شبهة «النفع الخاص»، حيث كان يرأس إحدى الفرق التي تراجع الملاحظات وتعدل وتصحح عليها ولم يكن لديه أي اعتراض في وقتها فهل أجري تحقيق معه في هذا الجانب؟ وهل أحيل إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق في شبهات هدر المال العام ومخالفة القانون بعد إهدار جهود الفرق البحثية العاملة في الموسوعة والإصرار على طباعتها متضمنة الملاحظات السابقة من دون تعديل؟



5 - نمى إلى علمي أن ما فعله المدير المذكور كان بإيعاز من أحد مستشاري مكتب الوزير، فهل فتح التحقيق في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل اتخذ الوزير أي إجراء بحق مستشار مكتبه؟



6 - ما إجراءات الوزارة حاليا لطباعة الموسوعة وإضـافـة الـتـعـديـلات والتصويبات الواردة من الفرق؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:



بشأن تعيين الكويتيين في شركة التموين الكويتية، يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الكويتيين وغير الكويتيين الذين عينوا من عام 2019 إلى 2023 كل على حدة.



2 - تشكيلات أعضاء مجلس الإدارة منذ عام 2015 وحتى 2023.



3 - ما سبب عدم إدراج الشركة في تطبيق «سهل»؟



4 - ما مدى تطبيق النهج الحكومي في خطة التكويت؟



حمد العبيد