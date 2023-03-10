

توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» مشعل التنيب، أن تحقق الشركة أرباحا صافية للعام المالي 2022-2023، والذي سينتهي في 31 مارس 2023 تقدر بـ 23 مليون دينار، بزيادة 76% عن العام السابق، معتبرها أرباحا تاريخية غير مسبوقة.



وفي كلمته خلال اليوم المفتوح للشركة لعام 2023، قال التنيب إن تحقيق هذه الأرباح التاريخية يرجع إلى عدة عوامل، أهمها: ارتفاع مبيعات الوقود داخل مطار الكويت الدولي بنسبة متوقعة 71% في نهاية مارس 2023.



بالإضافة إلى خفض مصروفات التشغيل بنسبة 9.5% من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وسياسة ترشيد المصروفات المعتمد، وتعظيم الإيرادات الأخرى، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أرباح الشركة. وأشار إلى أن «كافكو» واجهت العديد من التحديات في عملياتها وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الموازنة التشغيلية والرأسمالية دون التأثير على جودة الأعمال المقدمة. وقال إن «كافكو» تتطلع في المستقبل القريب الى إنجاز وافتتاح توسعة مطار الكويت الدولي ومبنى الركاب الجديد (T2)، حيث سيترتب على ذلك نقلة نوعية في النقل الجوي وخطوة مهمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي، وهذا يمثل للشركة فرصة لزيادة قاعدة عملائها ومبيعاتها.