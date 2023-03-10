قام محتجون معارضون لخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لخنق القضاء بقطع طريق المطار الرئيسي لتعطيل رحلة نتنياهو إلى إيطاليا وبالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.



وفي تحد لانتشار الشرطة الكثيف اغلقت حشود من الاسرائيليين الخميس الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب في يوم «مقاومة الديكتاتورية» في إطار احتجاجتها المتواصلة ضد مشروع الحكومة الخاص بالقضاء.



وأغلقت مئات السيارات التي ترفع الأعلام الإسرائيلية الطرق المؤدية الى المطار ما أجبر الركاب الراغبين في التوجه إلى محطاته أو مغادرتها على السير مع حقائبهم، حسب مصور من وكالة فرانس برس.



وفي تل أبيب رفع آلاف المتظاهرين العلم الإسرائيلي، محاطين بافراد الشرطة على ظهور جياد في وسط المدينة، وقد هتفوا متوجهين إلى الشرطة «نحن أيضا هنا من أجلكم».



وكان منظمو حركة الاحتجاج دعوا إلى مئات المسيرات حاشدة وحثوا الإسرائيليين على التظاهر وإغلاق الطرق خلال ما أسموه «يوم مقاومة الديكتاتورية».



وأدت التظاهرة إلى إجراء «استقبال على عجل» لوزير الدفاع الأميركي، بعدما تسببت الاحتجاجات في تأجيل موعد الزيارة وتغيير مكان عقد اجتماعات أوستن مع المسئولين في الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة.

والتقي أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ونتنياهو بالقرب من مطار تل أبيب.