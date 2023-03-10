

يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي السالمية مع العربي القطري في الـ 4:30 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة الأندية الخليجية الـ 39 لكرة اليد المقامة في البحرين. وكان السماوي قد خسر مباراته الأولى أول من أمس أمام النجمة البحريني 22-27. وفي السياق ذاته، يواجه الكويت الشارقة الإماراتي في الـ 4:30 من مساء غد السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.



ويتطلع السالمية لتضميد جراحه أمام العربي رغم صعوبة المهمة، حيث يعتبر الأخير أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، ولكن السماوي يتسلح بالعزيمة والإصرار ويعتمد على لاعبيه المحترف الجزيري ومحمد بويابس، بالإضافة الى بندر الشمري، ومحمد البلوشي، وراكان تقي وعلي دشتي.



ومن جهة أخرى، يسعى الأبيض بطموح كبير الى حصد المزيد من الألقاب الخارجية بعد الفوز ببطولة آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية، ويأمل ان يحقق النجاح عبر تخطي عقبة الشارقة.