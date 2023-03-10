

هادي العنزي



تنطلق في الخامسة من مساء غد السبت بطولة الكويت الدولية الثانية للألعــاب القتاليـــة، بإقامــة 7 نزالات مختلفة للمحترفين في الملاكمة والمواي تاي، وذلك على صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم.



ويشارك في البطولة 14 لاعبا محترفا من الكويت، مصر، إسبانيا، المغرب، بريطانيا، روسيا، وأستراليا، وسيكون النزال الرئيسي على حزام المجلس العالمي للمواي تاي بين الإسباني نوزات تروجيلو والتايلندي ثانانتشاي راتشانون، من 5 جولات، فيما ستشهد البطولة نزالا استعراضيا عالميا في ملاكمة المحترفين بين البريطاني جيمي كيلي، والروسي ماغوميد كوربانوف.



من جانبه، أكد راعي البطولة ومالك نادي «ون تو ون» الرياضي فراس العيسى استكمال اللجنة المنظمة كافة التحضيرات لإقامة بطولة عالمية الطراز في الألعاب القتالية، وقال: «نشكر كل المؤسسات الحكومية والأهلية التي قدمت كل أوجه التعاون من أجل إنجاح البطولة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة، واللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة في عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، ومجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة محمد منسي».

وذكر أن البطولة فرصة مثالية لأبطال الكويت في الملاكمة والمواي تاي لتقديم أنفسهم على المستوى العالمي، خاصة أنها ستشهد حضور عدد غير قليل من الشخصيات العالمية المهتمة بالمواهب الشابة، ومن شأن الاحتكاك مع لاعبين محترفين أن يسهم في تطوير رياضتي الملاكمة والمواي تاي في الكويت.