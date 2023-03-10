

ناصر العنزي



يتجدد الصراع التقليدي بين الغريمين القادسية والعربي على ملعب محمد الحمد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري زين الممتاز لتعزيز نقاطهما قبل الدخول في مواجهات دور الـ6 الحاسمة. ويملك الأخضر 28 نقطة في رصيده، فيما يدخل الأصفر المواجهة وفي جعبته 26 نقطة.

وعلى ستاد الصداقة والسلام، يستضيف كاظمة برصيد 28 نقطة الساحل بـ13 نقطة وكل منهما يسعى للنقاط الثلاث قبل الدخول في المراحل الأهم.



مواجهة القادسية والعربي حالة خاصة اعتاد عليها لاعبو وجماهير الفريقين مهما كان ترتيبهما ونتائجهما قبل المباراة، وفوز أحدهما يعتبر بمنزلة بطولة لجماهيره، وقد تبادل الغريمان الفوز في كل موسم ومن النادر أن تنتهي مباراتهما بالتعادل.

يدخل الأخضر المباراة اليوم ساعيا إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية من كاظمة بهدفين نظيفين، وستكون بلا شك هدية ثمينة جدا إذا حقق الفوز على خصمه اللدود، ويغيب عن الأخضر اليوم لاعباه الليبي محمد صولة والتونسي بسام الصرار للإصابة، في حين يملك مدربه روسمير سفيكو عدة بدائل تمكنه من سد النقص في صفوفه، وعادة ما يلجأ المدرب إلى «التدوير» في تشكيلته لإشعال المنافسة بين لاعبيه.



من جانبه، فإن الأصفر قد أكمل استعداده لمواجهة اليوم بقيادة مدربه الصربي بونياك بعدما أحسن في مباراته الماضية وخرج فائزا بخماسية على التضامن، ولكن الاختبار الصعب سيكون اليوم قبل الدخول في منافسات دور الـ6 للمنافسة على اللقب الذي طال غيابه عن الأصفر.

ويعتمد مدرب القادسية على عناصر ذات خبرة من لاعبيه المحليين الى جانب لاعبين أجانب مثل محمود المرضي وتانديا وسيسيكو، ومن المتوقع أن يحدث تعديلات على صفوفه اليوم وله في ذلك عدة حلول.



وفي المباراة الثانية، فإن كاظمة مؤهل للفوز بعدما تعثر خصمه في الكثير من المباريات.



وتختتم مباريات الجولة 18 غدا السبت بلقاء يجمع التضامن برصيد 16 نقطة مع النصر بـ 18 نقطة على ستاد الصداقة والسلام بعدما تأكد تواجدهما في المراكز الـ4 الأخيرة.