

أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بأنها تقدمت بشكوى أمام محكمة في إشبيلية بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها الجناح البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال التعادل السلبي مع ريال بيتيس الأحد الماضي.



وتعرض المهاجم البرازيلي للإساءات في عدة ملاعب هذا الموسم، كان آخرها الأحد الماضي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي على ملعب «بينيتو فيامارين».



وقالت رابطة الدوري «الليغا» في بيان: «هذه هي الشكوى السابعة التي تقدم للسلطات المختصة من قبل الليغا بشأن إهانات عنصرية ضد فينيسيوس».



وتحقق الشرطة الإسبانية حاليا في حادثة حصلت خلال يناير عندما علقت دمية تم الباسها قميص البرازيلي من على جسر في مدريد قبيل مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس اسبانيا.



وتم تصوير مشجعي أتلتيكو وهم يهتفون بإساءات عنصرية ضد فينيسيوس في سبتمبر 2022، لكن النيابة العامة في مدريد لم توجه أي اتهامات. وفي ديسمبر وبعد تعرضه للإساءة خلال الفوز على بلد الوليد، انتقد فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني لمواصلة «عدم فعل أي شيء» بشأن العنصريين في مباريات كرة القدم.