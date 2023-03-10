

يجد مدرب نابولي لوتشانو سباليتي نفسه أمام معضلة حث لاعبيه على البقاء مركزين على مشوار الدوري الإيطالي وحلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 حين يتواجه الفريق الجنوبي مع ضيفه أتالانتا غدا السبت في المرحلة الـ 26، في ظل المهمة التاريخية التي تنتظرهم الأربعاء المقبل على أرضهم أيضا ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي ظل تحليق نابولي بالصدارة، برصيد 65 نقطة، يستمر الصراع المحتدم جدا على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، إذ لا يفصل بين إنتر الثاني (50 نقطة) وأتالانتا السادس سوى 8 نقاط، وبينهما لاتسيو وروما وميلان. ويفتتح إنتر المرحلة اليوم في ضيافة سبيتسيا باحثا عن التحضير بأفضل طريقة لرحلته الى البرتغال، حيث يتواجه الثلاثاء مع بورتو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا في ملعبه 1-0.



ويلعب غدا ايضا إمبولي مع أودينيزي، وبولونيا مع لاتسيو.



ألمانيا



يتطلع بايرن ميونيخ إلى فض الشراكة مع بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) عبر المرحلة الرابعة والعشرين التي تنطلق منافساتها اليوم.



وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء كولون مع بوخوم، بينما يلتقي بايرن ميونيخ المتصدر مع أوغسبورغ صاحب المركز الثالث عشر مساء الغد قبل ساعات قليلة من مباراة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه شالكه في «ديربي الرور».



ويحتل بايرن ميونيخ، المتوج بلقب «البوندسليغا» في المواسم العشرة الماضية، الصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند.



ويلتقي غدا كذلك لايبزيغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وآينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت، وهرتا برلين مع ماينتس.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان للنهوض من جديد بعد خروجه المر من دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على بريست الثامن عشر ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



ويدرك مدرب باريس كريستوف غالتييه، أن أي تعثر ضد بريست قد يعيد الأمل لمرسيليا وموناكو، لاسيما أنه بانتظار النادي الباريسي اختبارات صعبة للغاية في المراحل الثلاث التالية ضد رين الخامس وليون التاسع ونيس السابع. كما سيلتقي أوكسير مع رين غدا.



وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء ليل الذي يحتل المركز السادس بفارق 6 نقاط عن المركز الثالث، وضيفه ليون العاشر في لقاء ثأري لصاحب الضيافة بعد خسارته ذهابا في ملعب منافسه 0-1 ثم في ثمن نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي).