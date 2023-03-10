

منصور السلطان



بعد ساعات من تداول مقطع فيديو لعملية سرقة أغنام من جاخور في منطقة كبد من قبل 3 شباب، ونشرت «الأنباء» الخبر في حينه، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط اللصوص الثلاثة، حيث تبين أنهم مواطنون.



وكان مواطن تقدم إلى مخفر كبد وسجل قضية سرقة أغنام ضد 3 أشخاص لا يعرفهم، صورتهم كاميرا المراقبة الموضوعة في مدخل الجاخور، ولاذوا بالفرار.



وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية اللصوص الثلاثة، وتحديد أماكنهم، حيث تم ضبطهم، واتضح أنهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما. وخلال التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة الأغنام وبيعها في سوق الأغنام، وعليه تمت إحالتهم الى النيابة العامة.