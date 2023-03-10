

محمد الجلاهمة

كشف مصدر امني في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان قطاعي الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص والأمن العام بصدد تشكيل فرق معنية بملاحقة المتسولين خلال شهر رمضان وتوقيف ممن يطرقون منازال المواطنين والوافدين في فترة ما قبل الافطار او المتسولين في الاسواق ومقابل المساجد، مؤكدا على ان الوافدين الذين سيضبطون بالتسول سيحالون الى الابعاد الاداري الى جانب مخاطبة الادارة العام لشون الاقامة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق كفلائهم سواء كانت شركات او ملتحقين بعائل أقدمهم على كفالته، لافتا الى ان العقوبات قد تطال كفلاء المتسولين اي يمكن ابعادهم ايضا، ودعا المصدر الى ابلاغ وزارة الداخلية والتعاون معها للحد من هذه الظاهرة ورجح المصدر انخفاض حدة ظاهرة التسول في رمضان المقبل لكون الزيارات العائلية والسياحية مغلقة.



الى ذلك احالت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الى ادارة الابعاد الادراي امس وافدة عربية وابنتها للتسول، وضبطت المتسولة وابنتها «الاثنتان التحاق بعائل» من قبل مباحث الاقامة في والفروانية.



من جهة اخرى دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الى توخي أعلى مستويات الحيطة والحذر من خطورة الروابط الوهمية التي تنتحل صفة صفحة KNet للدفع وبالتالي امكانية تعرضهم للنصب والاحتيال الالكتروني مهيبة بالجميع التأكد من أن يكون الرابط تابعا لأحد البنوك العاملة داخل الكويت.