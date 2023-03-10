

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة المشتركة بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل، قامت الهيئة بحملة تفتيشية ممثلة بإدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة, بالاشتراك مع إدارة تفتيش الأدوية الطبية التابعة لوزارة الصحة, على مركز طبي بمحافظة الفروانية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مخالفين لقانون العمل، منهم اثنان عمالة منزلية إقامتهما على المادة (20)، و3 عمال على بند المادة (18) قطاع أهلي، ومع ذلك يمارسون العمل بأحد المراكز الطبية.



هذا, وقد تمت مصادرة أدوية من قبل إدارة تفتيش الأدوية من وزارة الصحة موجودة بأحد المخازن للمتاجرة فيها، كما قام الفريق بالتفتيش على مطعم وخياط ومخزن وحلاق غير مرخصين في منطقة جليب الشيوخ، وتمت إحالة جميع المخالفين الى مباحث شؤون الإقامة لاتخاذ اللازم بحقهم. وتهيب الهيئة العامة للقوى العاملة بأصحاب العمل والعمالة ضرورة الالتزام بقانون العمل لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.